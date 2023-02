La problematica interesserà il comprensorio di Catona - via Modenelle, via Fortezza e via Alfieri. Lo rende noto l'Amministrazione comunale

REGGIO CALABRIA – A causa di un intervento sulla rete idrica comunale domani, martedì 7 febbraio, dalle 8 al termine dei lavori saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio di Catona – via Modenelle, via Fortezza e via Alfieri.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale reggina.

Articoli correlati