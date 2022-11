Reggio Calabria in festa per l'arrivo del Principe Alberto II di Monaco - Tempostretto

Oggi in città visita ai Bronzi di Riace al MarRc, poi riceverà la laurea 'honoris causa' in Scienze forestali e ambientali alla "Mediterranea"

Un evento unico, si potrebbe dire, la visita del Principe Alberto Secondo (II) di Monaco nel Reggino che prende le mosse oggi dal capoluogo Reggio Calabria. In realtà lo è, ma fino a un certo punto…: il principe monegasco non ha mai reciso il profondo cordone ombelicale che lega il blasonato casato Grimaldi ai propri “ex” possedimenti feudali in Italia, e nel Mezzogiorno in particolare.

Sicché le visite del Principe Alberto a queste latitudini sono più frequenti di quanto si potrebbe pensare: nell’aprile scorso – per dire – Alberto, la Principessa Charlène e i loro gemellini Jacques e Gabriella in Puglia ci passarono anche la Pasqua; il 23 aprile furono a Genova – luogo d’origine della famiglia Grimaldi –; solo il 3 e 4 ottobre scorsi prima in Basilicata e poi in Irpinia…

Una capatina dai Bronzi, nell’anno del cinquantenario

Quelle che prendono il via oggi restano comunque ore storiche per Reggio e per l’intera Calabria.

La visita inizierà alle 17 con la prima tappa al MarRc – il Museo archeologico nazionale –, dove Sua Altezza Serenissima visiterà tra l’altro i Bronzi di Riace: appuntamento francamente imperdibile, a maggior ragione nell’anno del mezzo secolo della loro riemersione dalle acque joniche.

Rigidissimi i protocolli di sicurezza, che fra le altre cose impediranno alla stampa di seguire il Principe in “sala Bronzi”, consentendo di documentarne la visita giusto all’arrivo (per chi sceglierà di non essere all’interno durante la visita) oppure (per chi sceglierà di non documentarne l’arrivo al Museo) nei primi passi all’interno, ma esclusivamente fino all’arrivo in sala “Paolo Orsi”, la grande ‘piazza madre’ del MarRc.

Laurea honoris causa per il suo eco-impegno

A seguire, appuntamento-chiave all’Università “Mediterranea” dove – presenti tra gli altri il Governatore calabrese Roberto Occhiuto, il comandante regionale dei Carabinieri forestali colonnello Giorgio Maria Borrelli e ovviamente il ‘padrone di casa’, il neoRettore Giuseppe Zimbalatti – al Principe Alberto sarà conferita la laurea honoris causa in Scienze forestali e ambientali, per il suo impegno pluridecennale per la salvaguardia dell’ecosistema.

L’appuntamento è all’Aula magna “Antonio Quistelli”, e andrà a coincidere con l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-23 della “Mediterranea”; che però non coinciderà con l’inizio del mandato del nuovo Rettore Zimbalatti che, come si ricorderà, già all’inizio dello scorso mese d’agosto ha assunto – anticipatamente – i pieni poteri, raccogliendo il testimone del ‘reggente’ Feliciantonio Costabile (che nell’occasione, da ordinario di Diritto romano, terrà oggi la prolusione).

Così, quella che pronuncerà Alberto di Monaco sarà dunque la lectio magistralis dell’inaugurazione d’Anno accademico.

Gran galà con Miseferi e Concato

In serata, un particolarissimo ed esclusivo Gran galà in onore del principe del casato Grimaldi sarà condotto da un artista reggino “a tutto tondo” come Gigi Misèferi e si concluderà con un concerto del ben noto cantautore milanese Fabio Concato.

Negli ex-feudi di Cittanova, Gerace e Molochio

Ulteriori tappe nel Reggino nelle due giornate successive, con visite programmate a Cittanova, Gerace e Molochio, tre Comuni un tempo tra i feudi Grimaldi (e formalmente entrati nell’associazione ‘Siti storici dei Grimaldi’) che peraltro rientrano nel territorio del Parco nazionale dell’Aspromonte.

