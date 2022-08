Reggio Calabria, pioggia di solidarietà dopo l'intimidazione al deputato forzista Cannizzaro - Tempostretto

Il presidente del Consiglio regionale Mancuso: «Fare luce subito. A campagna elettorale appena avviata, l'atto può incidere sulla serenità del dibattito»

REGGIO CALABRIA – Ancora numerosissime attestazioni di vicinanza al deputato forzista Francesco Cannizzaro, dopo la gravissima intimidazione di ieri sera, coi colpi di pistola esplosi contro la sua segreteria politica.

Mancuso: fare luce subito per mantenere serenità nel dibattito

«L’on. Francesco Cannizzaro ha l’energia e una forte passione politica che gli consentono di non farsi condizionare dalla vile intimidazione subita – osserva il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso -. Solidarietà a lui e ai suoi collaboratori, ma considerata la gravità dell’accaduto, che si verifica a campagna elettorale appena avviata e può incidere sulla serenità del dibattito politico, è auspicabile che sia fatta rapidamente piena luce e i responsabili consegnati alla giustizia.

La Calabria perbene ripudia ogni tentativo di sopraffazione criminale contro cui oppone la ferma intenzione di prendere nettamente le distanze, continuando ad ampliare gli spazi della legalità».

Versace e Azione: chi fa politica non può rischiare così

Solidale col parlamentare reggino il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace: «Un gesto assurdo – scrive l’esponente di Azione -, sul quale speriamo venga fatta al più presto piena luce e che solo per una fortunata circostanza non ha prodotto danni ulteriori. A Francesco Cannizzaro giunga la solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità metropolitana».

Sempre per i calendiani interviene il coordinatore cittadino Santo Suraci: «A nome dell’intera comunità reggina di Azione intendiamo esprimere piena solidarietà al Deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro per il barbaro attentato subito ieri sera. Un avvenimento inqualificabile – aggiunge Suraci – che come Azionisti reggini respingiamo con assoluta fermezza, nella speranza che gli autori di questo folle gesto possano essere al più presto individuati ed assicurati alla giustizia. Chi fa politica con passione e spirito di servizio nei confronti del territorio, e nonostante la diversità di visione politica possiamo affermare con certezza che sia il caso di Francesco Cannizzaro, non può rischiare personalmente in questo modo. Quello che è avvenuto è gravissimo e ci aspettiamo che le autorità indaghino al più presto su quanto avvenuto affinché episodi gravi ed inqualificabili come questo sul nostro territorio non accadano mai più».

Vicinanza da Reggio Sette punto zero e Fondazione ‘Falcomatà’

Il fondatore di Reggio Sette punto zero Ernesto Siclari fa sapere che «il movimento esprime la più solidale vicinanza all’On.le Francesco Cannizzaro per il vile atto subito nella serata di ieri, perpetrato per mano di una triste, persistente realtà dalla mentalità meschina, da una oscura forma di vigliaccheria che non ci vedrà mai vinti nè fermerà la nostra azione. Continua a rappresentare questa terra da reggino vero, Francesco Cannizzaro, non sarai mai solo».

Esprime «piena solidarietà al deputato Francesco Cannizzaro, vittima di un vile atto intimidatorio nella serata di ieri quando ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola sulla soglia della sua segreteria politica» la Fondazione ‘Italo Falcomatà’. «Un gesto vile e gravissimo – si rileva – da condannare con forza, un segno di un imbarbarimento dell’attività politica che nulla ha a che vedere con i processi democratici. A Francesco Cannizzaro e alla sua famiglia giunga la vicinanza da parte dell’intera Fondazione Falcomatà».

Il Pd: episodi inammissibili ed estremamente pericolosi

Ancora, evidenzia il Pd regionale che «il grave atto criminale verificatosi a Reggio Calabria contro la sede politica dell’on. Francesco Cannizzaro suscita l’indignazione di tutto il Partito Democratico della Calabria e la solidarietà verso l’uomo ed il politico.

Inammissibile ed estremamente pericoloso che in Calabria possano ancora verificarsi episodi del genere, ci auguriamo possa essere fatta presto luce su questo inquietante gesto, assicurando alla giustizia i criminali che lo fanno pensato e compiuto».

Sempre per il Partito democratico, sottolinea il segretario metropolitano Antonio Morabito che «ciò che è avvenuto è un fatto gravissimo, che ci riporta indietro di decenni e che deve essere stigmatizzato con forza dall’intera comunità reggina». E il piddino Domenico ‘Mimmo’ Battaglia, assessore comunale all’Urbanistica e candidato all’uninominale nello stesso collegio di Cannizzaro, esprime «piena vicinanza a Francesco Cannizzaro e a quanti ieri sera si trovavano insieme a lui rischiando personalmente a causa del vile attentato, i cui responsabili speriamo possano essere presto assicurati alla giustizia. Siamo di fronte ad un gesto di violenza inaudita – ha affermato Battaglia – sul quale speriamo gli inquirenti possano fare presto piena luce. A Cannizzaro giunga la mia personale solidarietà e quella di tutti i democratici reggini».

Articoli correlati