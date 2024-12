Reggio. Capodanno Rai, 5 treni notturni per il rientro

Il servizio è stato potenziato per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine della trasmissione “L’anno che verrà”

REGGIO CALABRIA – Saranno 5 i treni straordinari del Regionale, nuovo brand di Trenitalia, Gruppo FS, previsti in partenza dalla stazione di Reggio Calabria Centrale al termine del Capodanno Rai. Regionale, in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, ha potenziato il servizio per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine della trasmissione “L’anno che verrà”, riducendo emissioni di CO2, congestioni stradali. Fra le due e le tre, della prima notte dell’anno, sarà possibile partire dalla stazione di Reggio Calabria Centrale in direzione Lamezia Terme Centrale (due corse di cui una via Tropea ed una via Mileto), Cosenza (una corsa), Catanzaro Lido (due corse).

Personale di assistenza del Regionale personale di FS Security e volontari della Protezione Civile saranno impegnati per assicurare la riuscita dell’evento. Previste inoltre due corse in partenza dalla stazione di Cosenza alle 3:00 verso Paola e alle 3:10 verso Sibari per accompagnare il rientro a casa di quanti trascorreranno il Capodanno in città. Sarà possibile acquistare i biglietti presso tutti i canali di Trenitalia. Si consiglia la consultazione del sito trenitalia.com e l’acquisto anticipato del biglietto.