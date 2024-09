Reggio. Centro sociale Sbarre: “pronti ad azioni eclatanti ed a occupare l’ aula del Consiglio”

"È inconcepibile, dopo vent’anni di dedizione e partecipazione attiva, il trattamento e l'indifferenza dell'Amministrazione Comunale"

REGGIO CALABRIA – “Dal Comune ennesima presa in giro nei confronti nostri, sono 7 mesi che aspettiamo la consegna del bene, contatteremo Striscia la Notizia per mostrare ai media nazionali come siamo stati trattati”. La denuncia proviene direttamente dagli anziani in attesa di poter usufruire dei servizi del Centro sociale di Sbarre. “Inconcepibile- proseguono – che dopo 20 anni, veniamo trattati con disprezzo e indifferenza” , invochiamo la riapertura immediata. Dopo 7 mesi dalla chiusura e nonostante la promessa che i lavori dovevano terminare entro il 31 maggio scorso, ancora nessuna consegna del centro sociale.

Non si può che provare rabbia e vergogna, perché questo centro non è da considerarsi solo un edificio, ma il cuore pulsante della comunità locale, un luogo di valore inestimabile per la socializzazione e il supporto agli anziani che vi partecipano attivamente. Noi non sono meri oggetti da spostare, ma individui, a cui si deve rispetto e considerazione. È inconcepibile, dopo vent’anni di dedizione e partecipazione attiva, il trattamento e l’indifferenza dell’Amministrazione Comunale. Chiediamo quindi, con forza – conclude la nota – che venga ripristinata la piena operatività del Centro Sociale e che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire agli anziani il diritto di continuare a usufruire dei servizi che il centro offre”.