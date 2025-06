Reggio. Centrodestra ai consiglieri del Pd: “solidali a Ripepi, solito attacco puerile di chi non vuole essere controllato”

“La realtà è che la Commissione Controllo e Garanzia, ha messo le mani su carte che rivelano una gestione opaca"

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo colpito ancora nel segno. Di fronte a documenti e atti amministrativi tanto chiari quanto inoppugnabili, i Consiglieri comunali del Partito Democratico, incapaci di smentire nel merito, ricorrono puntualmente alle solite strategie di distrazione di massa. Una macchina ben oliata, diretta dal capo ufficio stampa, che ha come unico obiettivo quello di attaccare e delegittimare il collega Massimo Ripepi, la Commissione Controllo e Garanzia da lui presieduta e tutti noi Consiglieri di opposizione. Tutto questo, nel maldestro tentativo di distogliere l’attenzione della cittadinanza da una scomoda verità: quella dei contatori dell’acqua mai installati negli immobili comunali.” – così i Consiglieri comunali del Centrodestra esprimono pieno e convinto sostegno al presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, oggi bersaglio di un attacco scomposto e del tutto pretestuoso da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico.

“Stessa spiaggia, stesso mare. Il copione non cambia. L’ufficio stampa meno trasparente del mondo, composto da soggetti dello staff del Sindaco, poi magicamente assunti con ambigui scorrimenti di graduatorie di concorsi pubblici, continua ad attaccare nervosamente chiunque cerchi verità e legalità, cercando di distogliere l’attenzione da quello che ormai è sotto gli occhi di tutti: tra incarichi, assunzioni e prebende ad associazioni, a Palazzo San Giorgio l’aria è diventata irrespirabile.”– proseguono i Consiglieri – “Non vogliono essere controllati. E per questo reagiscono con una furia cieca e obnubilante, figlia di un terrore crescente: quello di essere inevitabilmente smascherati agli occhi della collettività. È scandaloso – e oltre ogni limite di decenza istituzionale – vedere con quanta sfacciataggine si tenti di giustificare l’assenza, reiterata e ingiustificata, del Consigliere delegato all’idrico Francesco Barreca, che si sottrae al confronto perché consapevole di non avere argomenti validi da offrire. E la Corte dei Conti è ormai alle porte.”

“Già in passato, lo stesso capo ufficio stampa della Città Metropolitana ha confezionato comunicati fotocopia ogniqualvolta il Centrodestra, in seno alla Commissione, ha portato alla luce verità politicamente dirompenti. Ormai non si vergognano più di nulla: la priorità resta salvare il ‘re nudo’, il Sindaco Falcomatà, anche al costo di calpestare ogni logica istituzionale.” – rimarcano i Consiglieri – “Le dichiarazioni diffuse oggi dal PD, intrise di superficialità e toni spiacevoli, rappresentano l’ennesimo, goffo tentativo di screditare chi – con rigore, competenza e trasparenza – sta svolgendo un lavoro serio, metodico e documentato su una vicenda che imbarazza profondamente l’attuale maggioranza: la mancata installazione dei contatori dell’acqua negli immobili comunali.”

“Siamo di fronte a un tipico caso di nervosismo politico cronico. Anziché affrontare i fatti e confrontarsi sui contenuti, il Partito Democratico preferisce rifugiarsi nell’attacco personale, cercando di ridicolizzare il lavoro della Commissione e del suo Presidente con slogan da talk show e frasi a effetto prive di sostanza.” – puntualizzano i consiglieri – “Ma la vera domanda, che i cittadini si pongono e che loro evitano come la peste, è questa: perché, dopo anni, gli immobili comunali sono ancora privi di contatori? Quanto ci è costata questa inadempienza? Quali responsabilità politiche e amministrative stanno emergendo dai documenti ufficiali?”

“La realtà è che la Commissione Controllo e Garanzia, operando con serietà e spirito istituzionale, ha messo le mani su carte che rivelano una gestione opaca, imprecisa e irresponsabile di una questione che incide direttamente sulle finanze pubbliche e sull’uso delle risorse dei cittadini. Ed è proprio questa verità che oggi provoca il maldestro nervosismo di una parte della maggioranza, che replica con attacchi puerili e maldestramente orchestrati.” – continuano – “I Consiglieri del PD farebbero bene a partecipare attivamente ai lavori della Commissione, invece di disertarli o screditarli. Perché è lì, nella sede preposta al controllo democratico, che si misura il vero rispetto delle regole, della legalità e dell’etica pubblica.”

“Il Centrodestra non si farà intimidire da questo stile rancoroso e inconcludente. Continueremo a sostenere con forza l’azione della Commissione Controllo e Garanzia, pretendendo chiarezza, trasparenza e responsabilità. I cittadini non vogliono essere presi in giro: meritano risposte, non teatrini. E chi oggi tenta di zittire chi indaga sui contatori dell’acqua dimostra soltanto una cosa: ha davvero qualcosa da nascondere.” – concludono i Consiglieri di Centrodestra.