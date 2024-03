Reggio. Chiuso l’ufficio decentrato dei servizi demografici di Sbarre per ristrutturazione

L’ufficio decentrato dei servizi demografici resterà chiuso, fino a conclusione dei lavori di ristrutturazione

REGGIO CALABRIA – L’Amministrazione comunale ha annunciato in una nota stampa che a partire da domani resterà chiuso temporaneamente l’ufficio decentrato dei servizi demografici del quartiere Sbarre, fino a conclusione dei lavori di ristrutturazione previsti per l’intero edificio di via Graziella (rione Sbarre centrali) sede del suddetto ufficio.

“L’utenza – viene spiegato nel comunicato – potrà usufruire dei servizi demografici presso la sede centrale via N. Calipari 2/n (già via Torrione prolungamento) ovvero presso il più vicino ufficio decentrato sito all’interno del centro civico di Ravagnese”.