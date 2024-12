Reggio Città Natale anche ad Ortì, Falcomatà al Concerto di Natale ed al Presepe vivente medievale

Falcomatà: "con Reggio Città Natale l'obiettivo è far respirare il clima natalizio in ogni borgo ed in tutte le frazioni del territorio"

ORTI’ – Musica e tradizione rivivono del borgo antico di Ortì grazie a due bellissime iniziative inserite nel cartellone di “Reggio Città Natale”, il programma delle festività dicembrine predisposto dal Comune. Nel pomeriggio di Santo Stefano, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore Carmelo Romeo ed al consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, hanno dapprima preso parte al Concerto di Natale organizzato dall’Orchestra del teatro “Francesco Cilea”, diretta dal maestro Roberto Caridi, presso la chiesa di Ortì, guidata dal parroco don Giovanni Zappalà. In un secondo momento, gli amministratori hanno partecipato all’apertura del suggestivo Presepe vivente medievale dell’associazione “Il Canale”.

“Abbiamo vissuto emozioni fortissime”, ha sottolineato Falcomatà rimarcando l’obiettivo dell’amministrazione comunale: “Far respirare il clima natalizio in ogni borgo ed in tutte le frazioni del territorio”. “Ad Ortì – ha aggiunto – abbiamo potuto assistere ad un’altra delle belle iniziative della nostra Reggio Città Natale, realizzate attraverso il bando per il Natale nei quartieri. Un concerto meraviglioso e un presepe medievale davvero incantevole, ci hanno fatto trascorrere momenti di autentica suggestione, di grande consapevolezza e compenetrazione negli attimi più intensi della natività; ci hanno permesso di rivedere arti e mestieri antichi, abiti che richiamano a rappresentazioni del passato. Ed il merito è tutto di Pino Bruzzese e del parroco don Giovanni Zappalà”.

“Come amministrazione – ha proseguito Giuseppe Falcomatà – crediamo nel fascino e nella forza di eventi simili, così come la cittadinanza sta dimostrando di apprezzare queste scelte come testimoniato dall’apertura del presepe stracolmo di cittadini e turisti”. Secondo il sindaco, “quando si realizzano iniziative dall’alto valore sociale e culturale che richiamano le nostre tradizioni, la cittadinanza approva e partecipa. Dobbiamo continuare a dare fiducia alle associazioni cittadine che, occupandosi di promozione socioculturale, permettono di recuperare quel senso di identità e appartenenza che è fondamentale per ogni occasione di crescita e sviluppo del territorio”. “Procediamo in questa direzione”, ha affermato il sindaco Falcomatà concludendo: “In tutti i quartieri ci saranno iniziative fino al prossimo 6 gennaio. Intanto, le manifestazioni organizzate fino ad oggi ci stanno dicendo che siamo nella giusta direzione”.