Milazzo. Nuovo progetto per ex convento dei Cappuccini

Si tratta del terzo progetto di riqualificazione dell’ex convento dei Cappuccini a Milazzo, per un costo di 710mila euro

MILAZZO – La giunta municipale di Milazzo ha dato il via libera al terzo progetto di riqualificazione dell’ex Convento dei Cappuccini, denominato “Generazioni inclusive”. L’obiettivo è trasformare l’edificio in uno spazio multifunzionale, privo di barriere architettoniche e dedicato in particolare alla terza età.

Il costo totale dell’intervento è stimato in 710 mila euro, somma che porterebbe a 2,5 milioni di euro i fondi complessivi finora raccolti dal Comune attraverso risorse extrabilancio. Questo progetto segue altre due iniziative già approvate: una “stazione di posta” per persone in difficoltà e un centro di aggregazione giovanile.

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha commentato: «Con questi ulteriori 710 mila euro, arriveranno ad un totale di 2 milioni e mezzo di risorse ottenute extrabilancio comunale per dar corso ad una rigenerazione dell’immobile con una duplice funzione: accoglienza dei soggetti deboli e indigenti, nonché degli anziani, ma anche polo giovanile. Una integrazione sicuramente positiva».

Articoli correlati