“Guasto nella condotta Fiumefreddo, riparazioni Amam il 29 aprile”

La partecipata: "Si punta a minimizzare i disagi per i messinesi nei prossimi giorni ma il guasto è significativo"

MESSINA – “Un guasto significativo è stato rilevato nella condotta Fiumefreddo, in un tratto nevralgico situato all’interno di un’area privata del complesso residenziale “Sant’Alessio Village”, nel Comune di Sant’Alessio Siculo. A seguito della segnalazione di sversamenti a mare da parte del comando municipale di S. Alessio, le squadre dell’Amam sono prontamente intervenute, individuando la perdita e attivandosi immediatamente per prevenire ulteriori danni, compresi i rischi di frane. I lavori di riparazione sono programmati per domani, 29 aprile 2025, e proseguiranno senza interruzioni anche durante la notte, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per i cittadini”. A comunicarlo è l’Amam.

Informa la partecipata: “L’area interessata, già oggetto di segnalazioni per la sua delicatezza strutturale, è stata prontamente circoscritta per garantire la sicurezza e permettere un intervento rapido ed efficace. Contestualmente all’intervento sulla condotta di Sant’Alessio Siculo, si procederà anche alla riparazione di una perdita minore dell’acquedotto individuata in contrada Bagni, nel Comune di Messina. La programmazione simultanea degli interventi è finalizzata a ridurre al minimo i disservizi che potranno interessare le utenze cittadine nella giornata del 30 aprile”.

Per eventuali segnalazioni, 090 3687711, numero verde: 800 085584.