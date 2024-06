Reggio. Con l’estate ritorna l’incubo degli incendi, ben tre nella giornata di ieri

Per fortuna in tutti e tre gli incendi, spenti dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, non si sono verificati danni a persone

REGGIO CALABRIA – Con l’aumento delle temperature, puntualmente si ripresenta l’emergenza incendi. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di alcuni incendi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria. Uno ha interessato le colline di Pellaro minacciando alcune abitazioni, l’altro nel comune di Gambarie in un casolare di due piani fuori terra, con copertura in legno e laterizi, risultava al momento non abitato.

Le fiamme hanno interessato mobilia e suppellettili di vario genere. Sul posto impegnate squadre della sede centrale, del distaccamento di Villa San Giovanni e del distaccamento volontario di Gambarie con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala. Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Un terzo incendio di vegetazione ha interessato contrada Loggia, frazione San Giovanni, nel comune di Reggio Calabria in prossimità del centro abitato. Sul posto sono state impegnate squadre dalla sede centrale e distaccamento di Melito.