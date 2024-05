L'Ente avvierà nelle prossime ore l'istruttoria per la verifica della proposta presentata

La Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica di aver ricevuto, alla scadenza dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la concessione in uso dell’Impianto Sportivo denominato “Centro Sportivo Sant’Agata”, un’unica proposta.

