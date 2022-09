Reggio. Confiscati beni per 1 milione di euro a imprenditore ritenuto vicino alla cosca Buda-Imerti - Tempostretto

L'imprenditore sarebbe risultato appartenente ad una famiglia di ‘ndrangheta, federata alla potente consorteria Imerti–Condello

REGGIO CALABRIA – La Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni – per un valore complessivo stimato in quasi 1 milione di euro – riconducibili ad un soggetto ritenuto appartenente alla famiglia Buda-Imerti di Villa San Giovanni. L’imprenditore colpito dal provvedimento di confisca titolare di fatto di una società di servizi sarebbe risultato, appartenente ad una famiglia di ‘ndrangheta, federata alla potente consorteria Imerti–Condello attiva nel comprensorio di Villa San Giovanni e territori limitrofi.

Gli accertamenti investigativi sin qui esperiti evidenzierebbero come il proposto, rappresenti la longa manus del padre, condannato in appello alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione nell’ottobre del 2020, nel procedimento penale “Sansone”, perché ritenuto il reggente della cosca Buda-Imerti di Villa San Giovanni. L’attività in rassegna, anche valorizzando le risultanze di pregresse indagini, ha consentito di ricostruire le acquisizioni patrimoniali dal proposto e di rilevare, attraverso una articolata attività di riscontro, anche documentale, il patrimonio direttamente e indirettamente nella disponibilità dello stesso, il cui valore sarebbe risultato sproporzionato rispetto alla capacità reddituale manifestata.

Nel febbraio del 2021 la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, ha disposto, di conseguenza, il sequestro del patrimonio riconducibile al citato soggetto e, successivamente, riconoscendo la validità dell’impianto indiziario, con il provvedimento in esecuzione ha decretato – allo stato del procedimento ed impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito – l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca della società comprensiva dell’intero patrimonio aziendale; di 2 immobili e 5 appezzamenti di terreno di cui 1 edificabile nella provincia di Reggio Calabria; 1 immobile in provincia di Milano nonché le disponibilità finanziarie, per un valore di quasi 1 milione di euro. Con il medesimo provvedimento, il locale Tribunale ha sottoposto il proposto alla misura personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni 3 e mesi 6, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.