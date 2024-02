Reggio. Ddl Calderoli, i sindaci della provincia (15 su 97), hanno consegnato un documento al prefetto

Per la copertura economico e finanziaria dei Lep, si parla di una cifra intorno ai 90 miliardi di euro, che molti dubitano possano essere previsti nel Ddl

REGGIO CALABRIA – Come nel resto della regione, anche a Reggio Calabria, davanti la Prefettura, i sindaci della provincia si sono ritrovati per consegnare un documento contro il Ddl Calderoli al prefetto. Su 97 comuni, 15 (in molti si aspettavano un partecipazione più nutrita) i primi cittadini giunti davanti al Palazzo del Governo ed accolti dal prefetto Clara Vaccaro, assente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, ufficialmente per precedenti impegni istituzionali assunti. “Una battaglia – hanno affermato i primi cittadini presenti – che i sindaci devono condurre per evitare che vengano mortificati i tanti territori amministrati. “Anci Calabria – è stato ricordato– rappresenta tutti i 365 sindaci associati e non ha nessun colore politico. E da questo punto di vista Anci vuole delle certezze e delle garanzie. Nessun pregiudizio nei confronti dell’Autonomia differenziata, ma diciamo no, se non c’è l’adeguata copertura economica e finanziaria dei Lep, che andrebbe a generare quel divario tra Nord e Sud che bisogna scongiurare”. Per quanto riguarda la copertura economico e finanziaria dei Lep, si parla di una cifra valutabile intorno ai 90 miliardi di euro, che molti dubitano possano essere previsti nel Ddl

Una posizione, che la si può considerare unitaria, anche perché il documento consegnato in contemporanea a tutti i prefetti della regione, è stato approvato all’unanimità dall’ultimo consiglio dell’Anci. A Reggio Calabria il documento al prefetto, è stato consegnato da Antonio Carone, sindaco del Comune di San Procopio delegato scelto dalla presidente regionale dell’Anci, Rosaria Succurro,