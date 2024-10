Reggio. Deferito dai carabinieri un uomo che possedeva un numero ingiustificato di munizioni

50 le cartucce a palla in eccedenza rispetto a quanto dichiarato dal titolare, che aveva omesso di denunciarne il numero corretto

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Rosario Valanidi, a seguito di controlli documentali, hanno effettuato una verifica sulle armi e le munizioni detenute in località Ravagnese, in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza . Durante il controllo è emersa una difformità tra il numero di cartucce per fucile calibro 12 denunciate e quelle effettivamente possedute. Nello specifico, sono state riscontrate quasi 50 cartucce a palla in eccedenza rispetto a quanto dichiarato dal titolare, che aveva omesso di denunciarne il numero corretto. Accertato l’illecito, i militari hanno sequestrato le cartucce in esubero e al deferimento in stato di libertà dell’uomo.