Reggio. Domenica 7 settembre al Circolo del Bridge il ‘Reggio 2031 – Forum delle idee’

REGGIO CALABRIA – Dalla volontà di un’intera generazione di far sentire la propria voce, nasce “Reggio 2031 – Forum delle idee”, un’iniziativa pensata da giovani per giovani del territorio, libera, autonoma e indipendente, con l’obiettivo di mettere in rete energie, esperienze e visioni positive della città per immaginare insieme un futuro possibile.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 settembre 2025, a partire dalle ore 16:00, presso il Circolo del Bridge (Via Vecchia Pentimele, 1, Reggio Calabria).

Il Forum sarà strutturato in otto tavoli tematici, guidati da facilitatori ed esperti, all’interno dei quali i partecipanti potranno confrontarsi, attraverso confronti, dibattiti e laboratori, su temi centrali per il futuro di Reggio: dalla partecipazione civica alla promozione turistica del territorio, dalla rigenerazione urbana e ambientale alla mobilità, dal disagio giovanile alla produzione culturale cittadina, dalla valorizzazione delle risorse naturalistiche alla disoccupazione ed imprenditoria giovanile.

Le idee e le proposte emerse dai singoli tavoli confluiranno in un documento finale che sarà, successivamente, presentato alla cittadinanza e alle istituzioni locali, con l’intento di far emergere la voce dei giovani nel dibattito cittadino e nei processi decisionali, contribuendo a rendere Reggio Calabria una città in cui è possibile realizzarsi a livello personale e professionale.

Il Forum è aperto a tutte le persone tra i 18 e i 35 anni e alle organizzazioni sociali (associazioni, comitati, gruppi informali, artisti, content creator, sezioni giovanili di partito, operatori culturali e sociali) che operano, direttamente o indirettamente, con i giovani.