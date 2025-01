Reggio. Falcomatà: “Piazza De Nava palcoscenico ricco di fascino”

Il Museo continua ad aprirsi alla città, su un palcoscenico ricco di fascino, degno della bellezza dei Bronzi e delle altre meraviglie che custodisce all'interno

REGGIO CALABRIA – “Piazza De Nava si riscopre teatro a cielo aperto con “Zoè, il principio della vita”. Dopo lo storico evento, ancora uno spettacolo straordinario, per tutte le età, in uno scenario unico ed incantevole”. Sono le parole di Giuseppe Falcomatà, scritte in un post sul suo profilo social che sottolinea le potenzialità della città di Reggio Calabria sempre più attrattiva, ed in questo caso parla di una ristrutturata piazza De Nava e del suo Museo Archeologico Nazionale.

“Il Museo continua ad aprirsi alla città, su un palcoscenico ricco di fascino, degno della bellezza dei Bronzi e delle altre meraviglie che custodisce all’interno. Stasera migliaia di persone, cittadini e turisti, hanno potuto goderne. E sarà sempre cosi, deve essere sempre cosi, sempre di più e sempre meglio, perchè la nostra città lo merita”.