Reggio. Festa di San Giorgio rinviata al prossimo 24 maggio

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, spiegando la motivazione con un post su Facebook

REGGIO CALABRIA – Sono state confermate dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria lo svolgimento delle celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile. La cerimonia istituzionale si terrà, come da tradizione, presso la Stele del Partigiano, all’interno della Villa Comunale Giardini Umberto I, con inizio alle ore 11.00.

Le celebrazioni avverranno in un contesto di sobrietà, in segno di rispetto per la proclamazione del lutto nazionale a seguito della scomparsa di Papa Francesco. Restano confermate anche le iniziative promosse fino a sabato 26 aprile da associazioni, soggetti privati, politici o sindacali, in quanto non di carattere istituzionale.

Mentre per la cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento “San Giorgio d’Oro”, prevista per oggi, il sindaco Giuseppe Falcomatà ne ha disposto il rinvio come le altre iniziative ufficiali del Comune. Il conferimento del prestigioso riconoscimento “San Giorgio d’Oro”, è stato riprogrammato per il prossimo 24 maggio.

“È stata, per tanti motivi, una Pasqua particolare anche per la nostra città. La perdita di una persona cara, all’improvviso come nel caso di Michele, o alla fine di un lungo calvario, ci hanno messo di fronte ancora una volta alla fragilità della condizione umana”. E’ quanto ha scritto sui social, il sindaco Giuseppe Falcomatà. “Ed è sempre una Pasqua diversa quando, per la prima volta, la trascorri senza qualcuno che ami. Quando il posto a tavola resta vuoto ed insieme proviamo a riempirlo con il ricordo dei momenti più felici.

Ma è stata una Pasqua triste anche per la morte del nostro Santo Padre. In questi giorni abbiamo letto tantissime parole su di lui, è stato definito in tanti modi diversi. Per me è come se fosse andata via una persona di famiglia.

La morte non può e non deve lasciarci indifferenti. Ecco perché, in accordo alla disposizione del lutto nazionale, abbiamo deciso di rinviare la cerimonia di consegna del San Giorgio d’oro prevista per oggi in occasione della ricorrenza del nostro Santo patrono. “Che queste giornate siano un’occasione in più per riflettere e onorare nel migliore dei modi il dono della vita. Sto rileggendo alcuni pensieri di Papa Francesco, mi ha colpito in particolar modo questo: ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca…ci siamo tutti.

Su questa barca ci siamo tutti. Buon San Giorgio, Reggio”.