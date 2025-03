Reggio. Firme false, condannato Quartuccio che si dimette da presidente di Commissione Consiliare

Filippo Quartuccio, si è dimesso da presidente di Commissione ma rimane comunque in carica come consigliere comunale

REGGIO CALABRIA – In seguito al patteggiamento relativo alla condanna a sei mesi e 15 giorni di reclusione per il reato di false firme alle elezioni comunali di Calanna del 2020, Filippo Quartuccio si è dimesso dalla carica di Presidente della Commissione Consiliare VIII, ma rimane comunque in carica come consigliere comunale a Reggio Calabria. Filippo Quartuccio, avrebbe falsificato le firme di accettazione delle candidature nella lista “Liberi di ricominciare – Guarna Sindaco”. Con il patteggiamento, il consigliere comunale, pena comunque sospesa, ha ammesso le sue responsabilità.