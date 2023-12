Reggio. Francesco Cannizzaro è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia - Tempostretto

Il deputato reggino, è stato nominato dal segretario nazionale Antonio Tajani, dopo le dimissioni dell'altro deputato calabrese Mangialavori

REGGIO CALABRIA – E’ Francesco Cannizzaro, il nuovo coordinatore di Forza Italia in Calabria. Il deputaato reggino è stato nominato dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Cannizzaro subentra al dimissionario Mangialavori che ha rivolto al nuovo coordinatore i suoi auguri “rivolgo a Francesco Cannizzaro i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare Forza Italia nel migliore dei modi. Un partito, il nostro, che in Calabria è sempre stato, e resta tuttora, un punto di riferimento per l’intero centrodestra” ha dichiarato in una nota Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera. “Conosco bene la complessità del ruolo e sono convinto che Francesco abbia tutte le qualità umane e politiche per interpretarlo al meglio”, conclude Mangialavori.Lo stesso Cannizzaro ha commentato la nomina parlando di “un compito, arduo ed al contempo molto stimolante. Svolgerò anche questo ruolo con massima dedizione ed entusiasmo, come sempre, sapendo di poter contare su una spalla forte e fraterna, il Presidente Roberto Occhiuto. Insieme a tutti i coordinatori locali, i sindaci, gli amministratori, i consiglieri ed assessori regionali, i parlamentari ed a chi mi ha egregiamente preceduto, il collega e amico Giuseppe Mangialavori, lavoreremo da squadra, con un unico obiettivo”.

Occhiuto: “Congratulazioni e buon lavoro a Cannizzaro”

“Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato dal nostro segretario Antonio Tajani nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Con Francesco abbiamo condiviso negli ultimi anni tante battaglie, tanti successi e traguardi, a livello locale e nazionale: tra di noi si è consolidato un solido rapporto di amicizia e stima. Cannizzaro continuerà il positivo lavoro portato avanti da Giuseppe Mangialavori, coinvolgendo tutte le energie del nostro partito sul territorio per avere una Forza Italia sempre più forte e protagonista in Calabria e nel Paese. Auguri e buon lavoro”.