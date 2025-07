Reggio. I carabinieri del Nas hanno sequestrato un’area con piscina senza requisiti di sicurezza

Il valore dell’infrastruttura interessata dal provvedimento ammonta ad euro 450.000

REGGIO CALABRIA – I carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Reggio Calabria, nell’ambito

dell’operazione “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, volta a tutelare la salute dei cittadini durante il periodo estivo, hanno eseguito una serie di controlli straordinari presso stabilimenti balneari, villaggi turistici e ulteriori servizi forniti a favore dei vacanzieri, ubicati nelle aree costiere marittime della provincia Reggina. Le Ispezioni sono state finalizzate a garantire il rispetto dei livelli di qualità e di sicurezza offerti agli utenti, in particolare a tutelare la salute pubblica durante il periodo vacanziero e turistico.

Durante gli accertamenti ispettivi svolti, anche alla luce degli ultimi tragici eventi, veniva sottoposta a sequestro penale una struttura attrezzata con impianto natatorio, zona relax, area bar, ed un plesso con area in legno adibita a spogliatoi, del tutto priva dei requisiti minimi di sicurezza, realizzata senza alcun titolo autorizzativo ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il valore dell’infrastruttura interessata dal provvedimento ammonta ad euro 450.000. Analoghi controlli proseguiranno per tutta l’intera stagione balneare.