 Reggio. Ieri, la riunione dei dirigenti scolastici - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – “Una riunione proficua con la collaborazione di tutte le componenti presenti, in vista della ripresa delle attività scolastiche”. È questo il pensiero dell’assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera, che ha ricevuto i dirigenti degli istituti scolastici reggini al fine di programmare con loro le future attività. Dopo i saluti e i ringraziamenti a tutti i dirigenti per il grande lavoro svolto, soprattutto durante la pandemia, l’ assessore ha evidenziato che: “Sono stati inseriti in bilancio -dice Lucia Anita Nucera – i fondi per l’accatastamento, per l’ agibilità e la capienza degli istituti scolastici, per le manutenzioni, il verde ecc.”. In vista della ripartenza della scuola si sono approfondite le circolari del Mir. “Ho dato massima disponibilità – sottolinea l’ assessore – per affrontare le difficoltà che eventualmente si presenteranno”.

Le opportunità del Pnrr

Nel corso della riunione, che si è svolta attraverso l’ascolto di tutti i dirigenti per le criticità in atto, per il completamento di alcuni lavori e il rilancio di strategia per l’abbattimento della dispersione scolastica, l’assessore Nucera ha poi elencato le diverse possibilità legate al PNRR e i progetti già presentati e che riguardano: mensa, trasporto e l’orchestra e il coro delle scuole della città di Reggio Calabria. È previsto, inoltre, l’avvio da parte dell’ assessorato di una serie di incontri in tutti gli istituti comprensivi avente come temi: autostima, diritti umani, la pace, legalità, storia, cultura e minoranze linguistiche.

Collaborazione concreta

La riunione molto partecipata, si è tenuta alla presenza del dirigente del settore istruzione e sport la dott.ssa Daniela Roschetti e il delegato del dirigente del lavori pubblici e manutenzioni ing. Postorino.“Auspico una collaborazione concreta per un bene dei nostri ragazzi – conclude l’assessore Nucera- le riunioni con i dirigenti saranno a cadenza mensile e a seconda delle problematiche sarà prevista eventualmente la partecipazione anche di altre istituzioni”.