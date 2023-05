Reggio. Il Csm, dopo la terza votazione, conferma Giovanni Bombardieri procuratore - Tempostretto

La Quinta Commissione del Csm, anche se a maggioranza, con quattro voti a favore e due contro lo ha confermato procuratore

REGGIO CALABRIA – Arriva la fumata bianca per Giovanni Bombardieri, ossia la riaffermazione a procuratore di Reggio Calabria. La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se a maggioranza, con quattro voti a favore e due contro lo ha confermato procuratore nella città dello Stretto, ruolo che che ricopre dal 2018 e confermato nel 2022, nonostante il doppio diniego del Consiglio di Stato. Giovanni Bombardieri, pertanto, alla terza votazione l’ha spuntata contro l’altro sfidante, Raffaele Seccia, sostituto procuratore generale in Cassazione, ed ex procuratore di piccole procure come Fermo e Lucera.