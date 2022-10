Reggio. Il Pd sugli aeroporti: "Solo una minestra riscaldata dal centrodestra" - Tempostretto

"Ancora una volta la Regione e Sacal hanno deciso di investire sull'aeroporto di Lamezia, relegando il Minniti in uno stato di subalternità"

REGGIO CALABRIA – “Non prendiamoci in giro. Il presidente Occhiuto e il deputato Cannizzaro fanno proclami su fondi già previsti, annunciando corposi finanziamenti per gli aeroporti calabresi, incluso il “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Ma non è così. I Cis “Volare”, appena firmati dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna, peraltro esponente di spicco del Terzo polo, che nei mesi scorsi ha lasciato Forza Italia proprio in polemica per la scelta di quel partito di far cadere il suo governo, non sono altro che una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, già comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Regione Calabria”. È quanto afferma in una nota il Partito democratico di Reggio Calabria.

Minestra riscaldata

“Insomma – prosegue la nota – soldi che in realtà già c’erano, finanziamenti già destinati che hanno soltanto cambiato nome e origine per non essere, probabilmente, definitivamente persi. Noi invochiamo un solido programma di investimenti, visto l’immobilismo di questi anni. In particolare, gli interventi per l’aeroporto di Reggio – ristrutturazione e messa in sicurezza – ben 27, 5 milioni, non sono altro che quanto già previsto e finanziato dal Psc Mims. Praticamente, i famosi 25 milioni e poco più per anni sbandierati, nel 2018, dal deputato Francesco Cannizzaro per lavori che sarebbero dovuti partire tra il 2019 ed il 2020. Quattro anni dopo siamo ancora qui a riproporre la stessa minestra riscaldata”.

“Solo Lamezia”

Aggiungono i rappresentanti del Pd: “Occhiuto e Cannizzaro non facciano annunci se non ci sono novità. La verità assoluta, stando ai dati, è che ancora una volta la Regione e Sacal hanno deciso di investire sull’aeroporto di Lamezia, relegando lo scalo reggino, definitivamente, in uno stato di subalternità. Quella odierna, nei fatti, è un’ennesima occasione persa per il territorio di Reggio Calabria che deve purtroppo assistere ad una sperequazione fra i contributi concessi a Lamezia, a Crotone ed al “Tito Minniti”. Si sarebbe potuto riequilibrare il rapporto fra i tre scali, invece di ampliare le distanze”.

Nessun commento su Blu Air

Continua la nota: “Occhiuto e Cannizzaro, invece, si guardano bene dal commentare la sospensione dei voli sancita dalla compagnia aerea Blu Air che, di fatto, spezza la possibilità di raggiungere agevolmente Milano e Torino dall’aeroporto dello Stretto, relegato ad un’insopportabile condizione di isolamento. Mentre la Regione afferma di investire sull’aeroporto, l’aeroporto dello Stretto langue con sempre meno voli e meno compagnie aeree. Gli esponenti di Forza Italia, dunque, hanno davvero poco da festeggiare di fronte ad un provvedimento che può essere ascritto ad altri e che, irrimediabilmente, modifica il tanto decantato emendamento Cannizzaro in emendamento Carfagna”.