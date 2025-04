Reggio. In 5 comuni si vota per eleggere il nuovo sindaco, i prossimi 25 e 26 maggio. Liste e nomi

Si voterà in unico turno, avendo tutti e 5 i Comuni interessati, una popolazione al di sotto dei quindicimila abitanti

REGGIO CALABRIA – Sono 5 i Comuni in cui si ritornerà a votare, in provincia di Reggio, per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei rispettivi Consigli comunali, il prossimo 25 e 26 maggio e sono: Melito Porto Salvo, Marina di Gioiosa Ionica, Scilla e San Lorenzo. Si voterà in unico turno, avendo tutti e 5 i Comuni interessati, una popolazione al di sotto dei quindicimila abitanti.

LISTE E NOMI DEI CANDIDATI

Marina di Gioiosa Ionica

Lista “Marina in Prospettiva” con Giuseppe Coluccio sindaco: Daniele Albanese; Vincenzo Tavernese; Rocco Scali; Teresa Romeo; Stefania Lombardo; Giuseppe Romeo; Saverio Murdocca; Sophia Tavernese; Francesco Pugliese; Maria Cristina Prestia; Antonio Chiaia; Sabrina Parrelli

Lista “Marina di Gioiosa Cuore e Futuro” con Rocco Femia sindaco: Rocco Agostino; Vincenzo Misserianni: Domenico Lupis; Matteo Femia; Danilo Barba; Domenico Zavaglia; Salvatore Catalano; Nicola Catalano; Barbara Costa; Rossella Logozzo; Alessia Ursino; Carmela Femia

Melito Porto Salvo

Lista “Melito Bene Comune” con Tito Nastasi sindaco: Francesco Benedetto; Daniela Demetrio; Federica Antonia Ferrara; Silvia Foti; Angelo Gurnari; Nina Iaria; Salvatore Laganà; Salvatore Licordari; Serena Minicuci; Jolanda Minniti; Barbara Romeo; Benito Romeo; Domenico Scambia; Bruno Sergi; Mario Siviglia; Emilio Walter Maria Umberto Vazzana

Lista “L’Onda del Riscatto” con Patrizia Crea sindaca: Domenico Aloi; Virginia Altomonte; Alessandra Laface; Stefania Lugarà; Luigi Marcianò; Adriana Meduri; Lucia Minniti; Giuseppe Muscianisi; Antonio Orlando; Giovanni Pizzi; Caterina Praticò; Antonino Scambia; Domenico Sergi; Lorenzo Domenico Stelitano; Angela Tesorone; Carmelo Vinci

San Lorenzo

Lista “San Lorenzo Sveglia” con Sandro Polimeni candidato sindaco: Giovanni Scilla; Ivan Scaramozzino; Lorenzo Spizzica: Domenico Pannuti; Vincenzo Gullì; Giulio Rodà; Vanessa Iacopino; Elisabetta De Angelis; Crocefissa Rita Gattuso; Maria Ausilia Tripepi

Scilla

Lista “Scilla Mediterranea” per Carmen Santagati candidata sindaca: Candeloro Bellantoni; Gesualdo Maria Bergamo; Francesca Bova; Rocco Macrì; Giuseppe Mangeruca; Anna Migliorino; Maria Nostro; Domenico Oliveri; Michael Palamara; Marcella Ribuffo; Mauro Spina; Domenico Scopelliti

Lista “Sviluppo e Solidarietà” per Gaetano Ciccone candidato sindaco: Chiara Antonia Bellantoni; Filippo Bellantoni; Rocco Antonio Bellantoni; Francesco Catalano; Fortunato Ceravolo; Domenico Mollica; Vittoria Piria; Domenico Pontillo; Giovanni Santafemia; Domenico Scarano; Carmine Sgarlata; Antonino Vita

Lista “Scilla Unita” per Rocco Bueti candidato sindaco: Filippo Bellantone; Angelina Bellantoni; Laura Bellantoni; Carolina Cardona; Lucrezia Laganà; Giuseppe Martello; Maria Morena; Rocco Patafio; Serafina Pirrotta; Gabriele Polistena; Giuseppe Ribuffo; Mariateresa Varbaro.