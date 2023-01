Reggio. In mostra l'universo dell'artista Vana - Tempostretto

"Costellazioni, pianeti e percorsi astrali della volta celeste, si riflettono, misteriosamente ed improvvisamente, sopra vecchi pannelli ed espositori"

REGGIO CALABRIA – Tra le mostre da segnalare in città c’è sicuramente quella che si sta svolgendo in questi giorni presso il LAB 4.9 e che sta riscuotendo notevole interesse da parte di estimatori d’arte e addetti ai lavori. La personale “Universo d’espressione” di VANA (nome d’arte di una giovanissima artista reggina, Silvana Marrapodi) è sicuramente interessante per la sua proposta originale e particolare. Tra i visitatori della mostra abbiamo incontrato anche Francesco Miroddi, poeta e artista concettuale già conosciuto negli ambienti culturali reggini. Quest’ultimo ci espone la sua critica artistica non senza : “VANA non è il tipo di artista che rivede la scena del film di Pasolini in cui il burattino Ninetto Davoli, oramai trasformato in rifiuto, in fondo ad una discarica, chiede a Totò: “cosa sono le nuvole?. E quanto son belle, quanto son belle recitava lo stesso Ninetto sotto un cielo, mai visto prima, colorato d’azzurro e di bianco. – dichiara il Miroddi facendo riferimento ai contenuti che l’artista propone all’interno della sua ricerca.

La ricerca

“VANA è il tipo di artista – continua il poeta – che decide di agire con il favore delle tenebre, percorrendo la città sotto un cielo oscuro, per recuperare materiali inerti ed ammalorati buttati via come quei due

burattini. Costellazioni, pianeti e percorsi astrali della volta celeste, si riflettono, misteriosamente ed

improvvisamente, sopra vecchi pannelli ed espositori oramai abbandonati per strada. Grazie alle sue

bombolette di colore VANA li riporta in vita come dei burattini, appendendoli al muro di un “teatro” che si

chiama LAB 4.9 per farli recitare ancora sotto l’egida del TELESIA Museum del Comune di San Roberto di cui direttrice è la dott.ssa Maria Cotroneo sotto la direzione artistica del Chiarissimo professore Mario

D’Ascola.”

Ritorno alla vita

“Non ci sono abili pennellate, né tantomeno dimostrazioni di destrezza e manualità pittoriche. Non sono

necessarie perché ci sono le nuvole. Nuvole di colore di una bomboletta spray che si depositano sulla

superfice dei pannelli. VANA non racconta un triste e commovente finale. Racconta il ritorno alla vita con

uno sguardo rivolto verso un cielo diverso. Con le sue opere l’artista mette in campo la rappresentazione

concettuale di un racconto ucronico. Ci sono le case, le finestre illuminate, le strade… ma sono di un altro

mondo, il suo.” – conclude Francesco Miroddi.

