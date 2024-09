Reggio. Inaugurato lo sportello ‘Casa del Made in Italy’

Falcomatà: “Facciamo squadra e accorciamo la strada tra le istanze del territorio, gli uffici ministeriali e il governo"

REGGIO CALABRIA – “L’apertura dello sportello del Made in Italy è una notizia straordinariamente positiva. Da qualche tempo stiamo assistendo a un risveglio, direi culturale, del modo di fare impresa nel nostro territorio metropolitano. E’ aumentata la fiducia da parte degli imprenditori e degli investitori, è aumentata la fiducia anche nel rapporto con le istituzioni. Sempre più imprenditori hanno compreso l’importanza di camminare su sentieri di trasparenza, di legalità, della denuncia e di questo ne beneficia tutta la cittadinanza”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, prendendo parte, oggi in città, all’inaugurazione della sede territoriale della ‘Casa del Made in Italy’, insieme alla sottosegretaria Fausta Bergamotto.

“Accanto a questo – ha aggiunto il primo cittadino – ci sono degli investimenti delle Istituzioni, la Città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria sono sempre vicini alle nostre imprese, sfruttando al massimo i bandi e le risorse comunitarie, a sostegno economico, per gli investimenti e gli incentivi. Allo stesso modo il nostro supporto alle aziende è rivolto anche alla partecipazione alle più importanti fiere nazionali ed internazionali, momenti fondamentali che consentono di farsi conoscere in contesti di assoluto rilievo”.

“La Casa del Made in Italy a Reggio Calabria – ha ribadito Falcomatà – è un ulteriore elemento che va esattamente in questa direzione, abbiamo bisogno di essere connessi e di accorciare la strada tra le istanze del territorio con gli uffici ministeriali della Capitale e quindi del governo”. “Le istituzioni, anche in questo caso, fanno squadra con un ufficio – ha concluso – che non è soltanto un presidio fisico, ma un elemento aggiuntivo che rafforza la fiducia in chi decide di investire e restare nel nostro territorio”.