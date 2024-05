Reggio. Incendiato il campo sportivo di Catona, Falcomatà: “Serve un moto di indignazione popolare”

Ignoti hanno incendiato il manto erboso sintetico del campo sportivo di Catona, dove si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione

REGGIO CALABRIA – “Non so cosa pensare. Vi dovrei dire che ripartiremo e che non ci hanno fatto nulla ma non me la sento perchè non ha senso. Siamo veramente stanchi. Non ho parole per spiegare, domandiamoci se a questo punto ne vale la pena se ogni cosa deve essere vandalizzata”. La denuncia, direttamente dalla sua pagina Facebook attraverso un video, è del sindaco Giuseppe Falcomatà in merito all’incendio, di origine dolosa come accertato dalla Polizia, del manto erboso sintetico del campo sportivo di Catona, dove si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione. “Adesso – ha proseguito Falcomatà -dobbiamo trovare i fondi e le risorse e non so quando e se sarà possibile farlo. O ci svegliamo con un moto di indignazione popolare che va oltre ogni idea politica oppure rassegniamoci perchè vedremo questo schifo e la città non sarà di nessuno. Da soli non andiamo da nessuna parte”. Su quanto accaduto a stretto giro è intervenuto anche il presidente del Consiglio Enzo Marra, il quale ha definito gli autori di questo gesto dei “vigliacchi”. “L’Amministrazione comunale – ha sottolineato il presidente delConsiglio comunale – farà di tutto per restituire il campo sportivo nelle condizioni migliori e nel più breve tempo possibile alle associazioni sportive. Ma correre sempre ai ripari significa dover rallentare. E questa una città che ora ha bisogno di correre. Diamoci da fare. Tutti”.