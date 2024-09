Reggio. Incendio Ecolandia, il gruppo consiliare R.E.D.: “necessario l’impegno di tutti”

"Garantire un presidio di legalità e sicurezza in tutta l’area è un primo ed importante passo necessario "

REGGIO CALABRIA – “L’ennesimo incendio che ha interessato il Parco Ecolandia nella serata di sabato,

coinvolgendo l’area del ristorante che ha subito gravissimi danni deve aprire una riflessione corale che coinvolga tutta la politica e le parti sociali affinchè la zona Nord di Reggio non ci sia una zona franca”. Sono le dichiarazioni dei consiglieri comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

“La necessità – proseguono i tre consiglieri comunali – di aprire un tavolo permanente con le istituzioni a vario livello , con le parti sociali e con le forze dell’ordine per garantire un presidio di legalità e sicurezza in tutta l’area è un primo ed importante passo necessario per dare risposte concrete ad un territorio in cui l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà ha investito e programmato milioni di euro di interventi ma che in questi anni ha subito vari episodi che hanno fatto male all’intera comunità cittadina. Saremo vigili, attenti e propositivi in modo tale che in tutta la zona si possano concretizzare politiche attive e sbloccare i finanziamenti in programma portando soluzioni praticabili e risorse fattuali nella speranza e nell’obiettivo che la normalità non sia una conquista ma uno stato di fatto”.