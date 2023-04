Reggio. Incidente mortale in via Eremo Condera, perde la vita un uomo di 39 anni - Tempostretto

Francesco Scappatura era a bordo di una Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 39, questa mattina all’alba, ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi, in via Eremo Condera. La vittima un uomo di 39 anni, Francesco Scappatura, che era a bordo di una Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. Il 39enne si trovava a bordo di un auto assieme a un giovane passeggero rimasto illeso. In corso i rilievi della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco.