Reggio. Infiorata a tema “Pace Bellezza Identità”, l’avviso pubblico, modalità e i termini

La domanda andrà presentata entro le 10 del 26 aprile. Servirà anche una proposta progettuale e il curriculum del soggetto proponente

REGGIO CALABRIA – Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso con il quale intende avviare una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un’infiorata a tema “Pace Bellezza Identità” nel periodo 31 maggio – 1 e 2 giugno 2024.

L’avviso pubblico è rivolto ad associazioni, enti pubblici, enti privati, artisti, esperti del settore e parrocchie.

L’infiorata (in tecnica mista) a tema “Pace Bellezza Identità” dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 2 giugno 2024 (l’insediamento nell’area assegnata per l’allestimento potrà avvenire dalle ore 24.00 di giorno 30 maggio ed il disallestimento dalle ore 24.00 di giorno 2 giugno 2024).

L’infiorata (in tecnica mista) dovrà essere allestita presso Piazza Duomo, Piazza Italia e nel tratto di Corso Garibaldi compreso tra le due Piazze.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello allegato (Modulo A) e dovrà essere trasmessa, mezzo pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it, a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria ed entro e non oltre il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.00.

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.

La domanda di partecipazione è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Gli interessati all’avviso, oltre alla domanda di partecipazione, dovranno presentare:

1. la proposta progettuale: al bozzetto (formato Jpg e pdf, massimo dim. 5MB) dovrà essere allegata una sintetica relazione esplicativa (max due pagine A4) sul significato dell’opera floreale che si intende realizzare e riportante l’indicazione della tipologia dei materiali utilizzati (almeno il 40% di fiori) e la compatibilità degli stessi al sito in cui dovranno essere allestiti;

2. il curriculum del soggetto proponente;

3. la fotocopia del documento di identità.

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata.

Modello A

domanda di partecipazione

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un’infiorata a tema “Pace Bellezza Identità” – 31 maggio – 1 e 2 Giugno

Contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000

Al Comune di Reggio Calabria

Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo

protocollo@pec.reggiocal.it

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a_________________________ residente in __________________________________________________CAP________________ via/piazza________________________________codice fiscale_____________________________

nella qualità di

(Presidente/Socio/Delegato/Rappresentante Legale/Organizzatore….)

_______________________________________________________________________________ della ____________________________________________________________________________ codice fiscale/Partita Iva_____________________________________________________________ con sede (indirizzo completo di CAP) in Via _________________________________________________ telefono_______________pec________________________ email___________________________

chiede la partecipazione alla manifestazione d’interesse per la realizzazione di un’infiorata a tema “Pace Bellezza Identità” – 31 maggio – 1 e 2 Giugno

Presso l’area:

Piazza Duomo/Piazza Italia

C.so Garibaldi (tratto compreso tra Piazza Duomo e Piazza Italia)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

dichiara

di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara, altresì, di essere a conoscenza

che l’insediamento nell’area assegnata che dovrà essere allestita, potrà avvenire dalle ore 24.00 del giorno 30 maggio 2024.

Si allegano:

Copia documento d’identità in corso di validità;

Proposta progettuale (comprensiva di relazione e bozzetto)

si impegna

ad assume integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, nell’esecuzione del quadro floreale a tecnica mista, manlevando l’Amministrazione da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni;

all’utilizzo di materiali idonei che non arrechino, in alcun modo, danno alla pavimentazione;

al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

alla sorveglianza del sito al fine di preservare l’allestimento da atti di vandalismo.

Luogo Data____________________

Firma ________________________________