Reggio. Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia, giovane ciclista scomparso nel 1994

lunedì 15 Dicembre 2025 - 08:41

"Intitolare la strada a Vitaliano Scambia rappresenta un atto dovuto per mantenere vivo il ricordo di una vita spezzata troppo presto"

REGGIO CALABRIA – L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha reso omaggio alla memoria di Vitaliano Scambia, il giovane pellarese tragicamente scomparso nel febbraio del 1994, intitolandogli ufficialmente una nuova via cittadina.

Alla cerimonia di svelamento della targa toponomastica, posizionata su un tratto della Via Nazionale di Pellaro, hanno preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà e il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, circondati dalla commossa partecipazione di numerosi familiari, amici e cittadini che hanno voluto stringersi nel ricordo del giovane atleta prematuramente scomparso.

La decisione di intitolare la strada a Vitaliano Scambia rappresenta un atto dovuto per mantenere vivo il ricordo di una vita spezzata troppo presto. Vitaliano fu vittima di un terribile incidente stradale lungo la Strada Statale 106: mentre si allenava con i suoi compagni di ciclismo, inseguendo la sua passione sportiva, fu fatalmente investito da un mezzo uscito fuori strada.

Durante la cerimonia, le istituzioni hanno sottolineato come questa intitolazione non sia solo un atto amministrativo, ma “un gesto di vicinanza alla famiglia e ai tanti amici del giovane sportivo appartenenti alla comunità pellarese, nonché un modo per recuperare la memoria di un figlio di Reggio il cui ricordo appartiene alla storia e all’identità cittadina, ma anche un monito perenne sulla sicurezza stradale, tema purtroppo ancora attuale, specialmente per la tutela di chi pratica sport su strada”.

Il nome di Vitaliano Scambia resterà ora impresso nella toponomastica di quella Pellaro che lo ha visto crescere, a testimonianza di un affetto che il tempo non ha cancellato.

