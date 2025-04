Reggio. La maggioranza replica al Cdx: “Opposizione sempre più sterile ormai brancola nel buio più fitto”

"Dai banchi dell’opposizione ci si aspetterebbe delle proposte, piuttosto che rigurgiti degni della miglior sceneggiatura del celebre film di Cetto La Qualunque"

REGGIO CALABRIA – “L’opposizione brancola sempre più nel buio fitto della polemica sterile, con questa Amministrazione invece adesso Reggio ha una visione, ben lontana dalle frottole i consiglieri minoranza snocciolano ogni giorno”. E’ netta la presa di posizione dei gruppi di maggioranza di Palazzo San Giorgio che aggiungono: “L’opposizione si arrampica su polemiche pretestuose mentre, giorno dopo giorno, la città assume un nuovo volto, i cantieri proseguono, nuovi spazi si aprono alla cittadinanza, le opere si completano o si avviano, gli impianti sportivi aprono, i servizi migliorano, gli eventi generano fermento culturale. Esiste una Reggio che vive, che partecipa, che sorride. E poi esiste un gruppo di sparuti fabbricatori seriali di fake news, incredibilmente capitanati da un pastore, che continua strenuamente a rappresentare una realtà distopica, nella vana speranza di catturare l’attenzione mediatica, facendo leva su paure e insicurezze. Un atteggiamento del tutto irresponsabile, tipico della destra del terzo millennio, che però ormai è stato ampiamente smascherato”.

“Dai banchi dell’opposizione ci si aspetterebbe delle proposte, dei progetti, delle idee, che possano dare un contributo che possa servire al dibattito istituzionale, piuttosto che rigurgiti degni della miglior sceneggiatura del celebre film di Cetto La Qualunque”.

“Basta farsi un giro in città e capire che aria si respira – proseguono i consiglieri di maggioranza – esiste una programmazione che, grazie all’impegno di Comune, Città Metropolitana e realtà associative, è in grado di destagionalizzare l’offerta di iniziative ed eventi, riuscendo nel grande intento di renderla attrattiva 365 giorni l’anno, ma soprattutto, senza generare sofferenza per le casse comunali. L’ultimo degli esempi è il Giro Ciclistico della Città Metropolitana, o ancora il Reggio Street Food Festival, che persino il capogruppo di Forza Italia ha apprezzato imbucandosi inopinatamente alla conferenza stampa di presentazione”.

“Se ne facciano una ragione. L’amministrazione Falcomatà è quella che ha rimesso i conti in ordine, quella che ha assunto centinaia di dipendenti, che ne ha stabilizzati altrettanti, quella che ha sviluppato una visione di futuro, che sostiene le imprese, che da attenzione ai più giovani, che ha riportato al centro i servizi alla persona, con autorevolezza, sostenibilità finanziaria e credibilità; è quella che è riuscita a costruire un progetto politico attraverso il quale ha dato vita ha un connubio tra partiti e movimenti civici che, a differenza della minoranza impegnata a sbraitare con vuoti slogan, avranno tanto da raccontare. Questa amministrazione potrà rappresentare i risultati ottenuti e le sfide superate, nonostante le tante difficoltà. La minoranza di Ripepi invece, potrà raccontare degli urli e delle dirette social. Di questi aspetti sì che l’opposizione sa ben occuparsi”.