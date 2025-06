Reggio. La Traversata dello Stretto con la Guardia costiera in occasione del 160° anniversario

L'obiettivo è quello di promuovere l'inclusività in tutte le sue forme, e rafforzare il profondo amore e rispetto per il mare

REGGIO CALABRIA – In occasione delle celebrazioni del 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di

porto – Guardia costiera, l’Ufficio Comunicazione del Comando Generale ha organizzato, con il supporto della Direzione Marittima di Reggio Calabria, della Capitaneria di porto di Messina, e dell’Associazione Traversata dello Stretto amatoriale, un evento di rilevanza simbolica e mediatica: la “Traversata dello Stretto di Messina con la Guardia Costiera”.

L’iniziativa è in programma il prossimo 30 giugno, con la partenza prevista alle ore 07:30 da Punta Faro a Messina con arrivo nel tratto di spiaggia libera adiacente il Museo Marinaro di Cannitello nel Comune di Villa San Giovanni. L’obiettivo della traversata è quello di veicolare un duplice messaggio: da un lato, promuovere l’inclusività in tutte le sue forme, abbattendo barriere e mostrando come la passione per il mare possa unire; dall’altro, rafforzare il profondo amore e rispetto per il mare.

Per assicurare la massima risonanza mediatica e coinvolgere un pubblico più ampio, è stato coinvolto come testimonial, il noto conduttore televisivo Massimiliano Ossini, che si metterà alla prova per affrontare questa difficile ma anche unica esperienza, attraversare lo stretto di Messina a nuoto.

Alla manifestazione patrocinata dal Comune di Villa San Giovanni, saranno inoltre presenti il Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Cultura, Politiche Giovanili e dello Sport della Regione Calabria, partner fondamentali per sottolineare il valore dell’inclusività e dello sport accessibile a tutti. Diversi gli atleti che parteciperanno alla traversata appartenenti a queste organizzazioni.

Per garantire la piena riuscita dell’evento e, soprattutto, una cornice di sicurezza adeguata, saranno impegnate unità navali della Capitaneria di porto di Messina – AMS e della Direzione marittima di Reggio Calabria, indispensabili per il monitoraggio e il supporto in mare; inoltre i nuotatori saranno accompagnati durante tutta la traversata dalle figure specialistiche della Guardia costiera (soccorritori marittimi, aero soccorritori, sommozzatori) e da diversi militari della Guardia costiera provenienti da tutta Italia.