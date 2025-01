Reggio. L’Accademia Gourmet tra i 100 ristoranti innovativi secondo Forbes

La prestigiosa rivista Forbes Italia lo celebra, inserendolo tra i 100 migliori ristoranti innovativi

REGGIO CALABRIA – Filippo Cogliandro, l’anima e il talento dietro L’Accademia Gourmet, conquista un altro traguardo straordinario: la prestigiosa rivista Forbes Italia lo celebra, inserendolo tra i 100 migliori ristoranti innovativi. E con sé, Cogliandro, ci porta tutta la Calabria, contribuendo a trasmetterne l’immagine più bella e positiva agli occhi dell’intera Penisola. Questo riconoscimento consacra ancora una volta chef Cogliandro come uno tra gli ambasciatori più illustri della cucina calabrese in Italia, grazie alla sua creatività, alla sua maestria e al profondo legame con le radici calabresi. A pagina 41 del suo supplemento di ottobre 2024, Forbes, dedica un articolo che non è solo un elogio alla sua cucina raffinata, ma un tributo al suo incessante impegno nel promuovere l’eccellenza della Calabria. L’Accademia Gourmet si conferma, così, un faro di alta gastronomia, capace di raccontare una terra straordinaria attraverso piatti che ne esprimono tutta la bellezza e l’autenticità. Chef Cogliandro, con il suo talento visionario, continua a elevare l’immagine della Calabria nel panorama nazionale, e non solo, dimostrando che tradizione e innovazione possono fondersi in una cucina che conquista i palati. Un successo che va oltre la tavola, incarnando il simbolo di una Calabria eccellente. Forbes racconta, tra l’altro, le numerose attività di Cogliandro che vanno dalla promozione della nostra enogastronomia, dei

prodotti identitari, sino alla sua attività filantropica, passando per una intensa attività di promozione culturale. Una soddisfazione per Cogliandro che ben si sposa con un’altra importante notizia, l’attribuzione allo chef di una forchetta da parte della guida Gambero Rosso, equivalente ad una stella Michelin. Una chiusura d’anno per chef Cogliandro e per la sua Accademia Gourmet, col botto, che lo incentiva a proseguire sulla strada intrapresa con un 2025 che si prospetta già pieno di progetti, entusiasmanti esperienze e nuove sfide.