Reggio. L’Arte si fa dono, torna “The Christmas Show”

Il 22 dicembre il Teatro Odeon ospiterà la terza edizione dell’evento promosso dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38

REGGIO CALABRIA – Cresce l’attesa per la terza edizione di “The Christmas Show”, il grande evento natalizio promosso dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38. L’appuntamento è fissato per il 22 dicembre alle ore 20:30, nella cornice del Teatro Odeon, per una serata che promette di trasformare l’arte in un momento di profonda condivisione comunitaria.

Lo spettacolo è concepito come un racconto armonico che intreccia diverse espressioni artistiche. Ad aprire le celebrazioni sarà lo storico Corona Gospel Choir, diretto dal M° Francesca Ferrara: una realtà con oltre 25 anni di successi internazionali che porterà sul palco l’energia e la spiritualità dei canti natalizi.

La scena musicale sarà arricchita da altre eccellenze del territorio:

Fabiana Princi: La giovane vincitrice del Premio Mia Martini, talento reggino che vanta collaborazioni con grandi nomi della musica italiana (da Marco Masini a Red Canzian).

La giovane vincitrice del Premio Mia Martini, talento reggino che vanta collaborazioni con grandi nomi della musica italiana (da Marco Masini a Red Canzian). Duo Harmonies: Composto da Marco Ammendola e Stefania Costantino, che offriranno un dialogo intimo ed elegante tra voci e pianoforte.

Composto da Marco Ammendola e Stefania Costantino, che offriranno un dialogo intimo ed elegante tra voci e pianoforte. Accademia Pentakaris: Sotto la direzione di Martino Parisi, l’accademia celebrerà i suoi 30 anni di attività con le voci del coro “Note di Libertà” e i solisti Silvia Vita e Desirèè Putortì.

Sotto la direzione di Martino Parisi, l’accademia celebrerà i suoi 30 anni di attività con le voci del coro “Note di Libertà” e i solisti Silvia Vita e Desirèè Putortì.

Non mancherà lo spazio dedicato alla danza con la scuola “In Punta di Piedi”, fondata da Bianca e Francesca Scirtò. Le allieve si esibiranno in un repertorio variegato — dal classico all’hip hop — includendo suggestive riletture di capolavori come Lo Schiaccianoci, per raccontare attraverso il corpo il sogno del Natale.

L’evento non è solo una rassegna di talenti, ma un vero e proprio “presidio culturale”. Grazie alla sinergia tra realtà storiche e giovani promesse, il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 conferma la volontà di offrire alla città un punto di riferimento autentico, dove la celebrazione delle festività diventa l’occasione per coltivare creatività e bellezza.