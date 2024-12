Reggio. Lavoratori Castore, consiglieri civici: “Ancora risposte concrete per le famiglie reggine e per i servizi”

"Questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione, perchè segna l'ennesima concreta tappa di un percorso avviato diversi anni fa che oggi prosegue in maniera spedita"

REGGIO CALABRIA – «La stabilizzazione di 32 lavoratori di Castore incontra perfettamente le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà e delle amministrazioni Comunale e Metropolitana che, si dal loro insediamento, hanno lavorato per cancellare ogni forma di precariato all’interno della pubblica amministrazione, contribuendo in questo modo ad efficientare la macchina dei servizi comunali. Oggi sono 32 famiglie che possono, finalmente, guardare con più ottimismo, certezza e serenità al futuro. Questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione, perchè segna l’ennesima concreta tappa di un percorso avviato diversi anni fa che oggi prosegue in maniera spedita. La nascita di Castore era forse guarda da alcuni con un po’ di scetticismo, sicuramente era una scommessa, che ha vissuto anche momenti difficili, ma oggi possiamo affermare, così come avvenuto per tutte le altre società comunali, che si tratta di una scommessa vinta». I gruppi consiliari delle liste civiche, a Palazzo San Giorgio, esultano per il recente risultato ottenuto dall’amministrazione e dal Cda della società “in house” reggina.

«Questo traguardo fondamentale – hanno spiegato – si inserisce all’interno di un processo più generale e complesso di internalizzazione dei servizi, un elemento distintivo ed estremamente positivo portato a compimento dall’esecutivo Falcomatà. Così, in questo giorno di festa, il pensiero non può che correre agli anni bui vissuti dagli operai, alle occupazioni del Municipio quando tutto sembrava perso nel baratro del buco di bilancio scavato in un triste passato, alla forza e alla determinazione del sindaco Falcomatà e della nostra amministrazione che ha puntato e scommesso sulla nascita della nuova società nata dalle ceneri di Multiservizi e che, passo dopo passo, è riuscita a scalare una montagna di difficoltà, dubbi, problemi e incertezze»

«Ciò che celebriamo oggi – hanno affermato – è certamente un successo dell’amministrazione Falcomatà, dei lavoratori e della società, ma, soprattutto, è una vittoria per la città intera che può contare su politiche dell’occupazione serie poggiate su basi solide. È un trionfo per il lavoro e per i lavoratori».

«Un plauso – hanno concluso i consiglieri civici – va assegnato a quanti hanno contribuito, con serietà, professionalità, dedizione e ostinazione al raggiungimento di un obiettivo tanto importante. È un’ottima notizia a pochi giorni dalle celebrazioni del Santo Natale».