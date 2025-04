Carlo Cottarelli a Messina: parlerà agli studenti di due scuole superiori

L'economista ed ex senatore sarà allo Jaci e al Verona Trento dopo aver girato gli istituti scolastici di tutta Italia

MESSINA – L’economista ed ex senatore Carlo Cottarelli sarà a Messina nell’ambito di un progetto che porta avanti con l’Università Cattolica per parlare agli studenti di due istituti scolastici cittadini. Si tratta dello Jaci e del Verona Trento. Nella prima parte di mattinata, infatti, Cottarelli sarà ospite al convegno dal titolo “Dall’economia all’intelligenza artificiale: uno sguardo al futuro”, organizzato da Angaisa. Nella seconda, invece, parlerà agli studenti del Verona Trento all’interno del progetto Pcto della scuola.

Cottarelli sta completando un lungo giro degli istituti scolastici che lo ha portato in tutta Italia in qualità di direttore del progetto Peses, Programma di educazione per le scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, giunto alla seconda edizione.