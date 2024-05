Reggio. Lite tra studenti finisce a coltellate al liceo “Da Vinci”

Lo studente è stato trasportato al G.O.M. di Reggio Calabria per le cure del caso

REGGIO CALABRIA – Uno studente avrebbe accoltellato svariate volte un suo compagno di classe. Il fatto è avvenuto al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci nella mattinata di oggi. Dalle prime ricostruzioni il grave gesto sarebbe la conseguenza di una lite, per futili motivi, fra due studenti quindicenni finita poi con l’accoltellamento di uno dei due. Lo studente ferito che per fortuna non è in pericolo di vita,è stato raggiunto da diverse coltellate al torace e alla spalla ed è stato trasportato al G.O.M. di Reggio Calabria.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri e l’autore dell’accoltellamento è stato invece denunciato alla Procura dei minori. Presso l’Istituto scolastico sono arrivati anche i genitori dello studente ferito che hanno aggredito un professore, nel tentativo di raggiungere il giovane autore dell’aggressione.