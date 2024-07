Reggio. Luglio al parco “Griso Laboccetta” fra letteratura, danza, musica e teatro

Pubblicato il programma mensile delle attività culturali previste nell’area archeologica della Metrocity gestita dall’associazione Ulysses

REGGIO CALABRIA – L’attività culturale dell’area archeologica sacra “Griso Laboccetta”, bene della Città Metropolitana gestito dall’associazione Ulysses, continua per tutto il mese di luglio. Diversi gli appuntamenti in programma, a partire da questo pomeriggio (2 luglio) alle 18:30, con la rassegna “Libri al parco” e la presentazione del volume “Una luce abbondante” di Sona Serazzi (ed. Rubettino). Con l’autrice dialogheranno Eleonora Scrivo e Romina Arena. Domani (3 luglio), con inizio alle 17:30, sarà la volta di “Invito alla danza” e l’approfondimento sul testo “Baby Mine. La danza delle emozioni”, scritto da Mariarosa Verduci. Un evento a cura dell’Asd Centro studi Danza di Gabriella Cutrupi con l’introduzione affidata alla professoressa Ines Calafati, alla presenza del maestro Pietro Gorgone, direttore della Compagnia Balletto di Sicilia. Alle 18:30 è prevista l’esibizione del corso “Formazione inclusione” per il progetto regionale a cura dell’Asi di Reggio Calabria e le coreografie del maestro Giovanni battista Gangemi.

“Rassegna libri al Parco” tornerà, poi, venerdì (5 luglio) alle ore 19:00 con la presentazione di “Un nuovo Sud”, opera di Giuseppe Gangemi (ed. Città del Sole). All’introduzione dell’editore Franco Arcidiaco seguiranno le relazioni di Gianfranco Cordì e Domenico Rosaci. Giovedì (18 luglio), alle ore 18:00, l’attenzione sarà tutta per “Il Gigante Sansone Barbalunga e il misterioso Piccolo Popolo”, libro di Serena Palermiti (ed. Apodiafazzi) illustrato da Federica e Letizia Veneziano. La traduzione in Calabrogreco è a cura di Salvino Nucera. Lo stesso giorno, alle ore 21:00, il sipario si aprirà sulla rappresentazione teatrale “Come le onde del mare. Valori e Passioni di eroine mitiche”, a cura del gruppo Armonia in collaborazione con il circolo “Rhegium Julii”. Autrice dei testi è Florinda Minniti per le voci recitanti di Ludovica Delfino, Tania Calafiore e Giuseppe Licordari, cui è affidato anche il commento musicale.

“Musica al Parco”, il venerdì successivo (19 luglio), sarà tutta per i successi dei Beatles interpretati dai “The Beat Shop – Un tramonto anni ‘60”. Chitarra e voce saranno affidati a Tiziano Franco e Gino Pirozzo, il basso a Fabrizio Bortolami e la batteria a Michele Franco.

Il mese si concluderà sabato 20 luglio, alle ore 20:30, con “L’incanto” – canti, mito e immagine del Mare Nostrum con Fulvio Cama, Francesco Turano, Serena Palermiti, Maria Cavallo e la partecipazione di Domenico Colella.