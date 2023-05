Reggio. Maltempo, il cdx chiede una riunione d'urgenza. 69 gli interventi dei vigli del fuoco - Tempostretto

Nella città di Reggio Calabria, nelle scorse ore a seguito delle piogge e delle forti raffiche di vento, sono stati 69 gli interventi effettuati

REGGIO CALABRIA – I numerosi danni causati dal maltempo a Reggio Calabria, dove si è registrata anche una vittima, ha indotto il centrodestra di Palazzo San Giorgio a chiedere con urgenza una riunione congiunta di Commissione assetto del territorio e ambiente. La richiesta è stata presentata dai consiglieri comunali Demetrio Marino, Mario Cardia, Massimo Ripepi, Federico Milia, Giuseppe De Biasi, Guido Rulli, Roberto Vizzari, Antonino Maiolino, Antonino Caridi e Antonino Minicuci, al presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra. Nella lettera viene chiesta con urgenza la calendarizzazione della commissione congiunta assetto del territorio e ambiente (alla prima data utile) per audire i dirigenti dei settori Lavori pubblici e ambiente Francesco Barreca e Loredana Pace e gli assessori Rocco Albanese e Paolo Brunetti.

Nella sola città di Reggio Calabria, lo ricordiamo, nelle scorse ore a seguito delle piogge e delle forti raffiche di vento, sono stati 69 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Dalla caduta di un albero in via San Giuseppe che ha causato la morte di una persona, alla evacuazione di alcune famiglie di uno stabile in via Miniera per le precarie condizioni di una gru di cantiere.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a seguito di un incidente stradale con ribaltamento della vettura che ha comportato il ferimento in modo lieve del conducente. Inoltre sono stati effettuati interventi per alberi e rami caduti o pericolanti, dissesti statici (tettoie, lamiere, pali pericolanti, cornicioni pericolanti e simili), numerose le persone soccorse per allagamenti. Infine nel comune di Camini i vigili del fuoco sono intervenuti per una ricerca persona scomparsa che si è conclusa con il ritrovamento del malcapitato in buone condizioni di salute.