Reggio: martedì 28 novembre torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano - Tempostretto

All'ordine del giorno, approvazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, variazioni di bilancio per edilizia scolastica e completamento Gallico Gambarie

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria tornerà a riunirsi, in sessione straordinaria e urgente, il giorno martedì 28 novembre 2023, con inizio alle 16:30 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle 17:30.

Tra gli ordini del giorno previsti l’approvazione di una variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023, una variazione di bilancio per lavori di completamento funzionale Liceo scientifico di Roccella Jonica, i lavori di ammodernamento della SP7 tratto svincolo per Podargoni – Gambarie (IV lotto Gallico – Gambarie), l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Città metropolitana e ANAS, l’approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della Città metropolitana di Reggio Calabria, l’integrazione elenco annuale 2023 programma triennale OO.PP 2023-2025, l’approvazione schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Sant’ Alessio in Aspromonte per l’adesione e la realizzazione del Progetto SAI 406 PR 3, l’applicazione quota avanzo vincolato 2022 al Bilancio 2023/2025 annualità 2023, intervento sulla Gallico Gambarie III lotto, tratto Mulini di Calanna svincolo per Podargoni Santo Stefano. Gli altri punti all’ordine del giorno sono riferibili ad approvazione di debiti fuori bilancio e variazioni di bilancio.