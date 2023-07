Reggio. Martedì prossimo sarà presentata la WebApp Turistica ReggioCalabriaGuide.it - Tempostretto

ReggioCalabriaGuide.it offre all’utente informazioni multilingue aggiornate in tempo reale, ordinate per categoria e geolocalizzate

REGGIO CALABRIA – Martedì prossimo alle 10:30 nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sarà presentata la WebApp Turistica ReggioCalabriaGuide.it. La WebApp che sarà presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del direttore Carmelo Malacrino, del presidente della Camera di Commercio, Ninni Tramontana e di quello di Confesercenti Claudio Aloisio, vuole essere un supporto per i turisti, così come per i reggini, permettendogli di fruire al meglio il territorio metropolitano: dalla ristorazione allo shopping, dagli eventi ai luoghi da visitare. ReggioCalabriaGuide.it offre all’utente informazioni multilingue aggiornate in tempo reale, ordinate per categoria e geolocalizzate, mettendo in rete e valorizzando le eccellenze reggine culturali, archeologiche, artistiche, naturalistiche e imprenditoriali. Un modo nuovo ed efficace per accogliere i visitatori al meglio creando, al contempo, ulteriori opportunità di business per le aziende reggine.