Reggio Metrocity. Torna lo storico giro ciclistico con un nuovo logo, i dettagli. - Tempostretto

Lo start è previsto il prossimo 16 aprile a Riace e attraverserà molti borghi per concludersi sul lungomare Falcomatà

REGGIO CALABRIA – Presentato stamattina nella sala Perri di palazzo Alvaro lo storico evento sportivo che torna, dopo oltre un decennio d’assenza, con un nuovo logo a partire dal prossimo 16 aprile. Presenti alla conferenza stampa, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, il presidente ed il vice presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni e Carmine Acquasanta, ed il commissario della Lega italiana ciclismo professionistico, Cesare Di Cintio, hanno illustrato il logo della manifestazione ed i dettagli della gara che prenderà il via da Riace per celebrare il 50° anno del ritrovamento dei Bronzi.

Il luoghi del giro

«Un sogno che finalmente– ha affermato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace- la proposta del consigliere Latella ha attivato un meccanismo entusiasmante fra le amministrazioni che stiamo coinvolgendo. Sarà, questa, un’occasione molto importante per le società e, soprattutto, per le ambizioni di un territorio che potrà essere ammirato in tutta la sua bellezza». Lo start è previsto a Riace e attraverserà i borghi di Caulonia e Roccella per proseguire verso Marina di Gioiosa, Siderno, Locri e giù lungo lo Zomaro con le tappe di Cittanova, Taurianova, Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni. Il traguardo finale sarà fissato sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà” nel Comune di Reggio Calabria, rappresentato nell’occasione dalla presenza di diversi Consiglieri delegati.

Le potenzialità

Il consigliere Giovanni Latella ha sottolineato come la Città Metropolitana abbia «fortemente voluto far coincidere l’evento con il 50° anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace che rappresentano, indiscutibilmente, il punto più alto dell’espressione storica, archeologica e culturale del nostro territorio». Attraverso lo sport, quindi, «si può veicolare l’immagine migliore di una comunità che ha bisogno di crescere e farsi conoscere». «Per farlo – ha proseguito Latella – abbiamo puntato su un evento storico che, per la prima volta, si è celebrato nel 1920 grazie all’impegno dello “Sporting club 1917” ed ha visto sfilare, lungo le nostre strade, campioni assoluti come Guerra, Coppi, Bartali, Moser, Adorni, Saronni, Argentin e Baronchelli». «Il Giro Città Metropolitana – ha concluso – proprio per la sua caratura internazionale, potrà avere un sicuro ritorno anche in termini turistici, con le tv che riprenderanno e trasmetteranno gli scorci più suggestivi dell’intero comprensorio.”