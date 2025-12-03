 Reggio. Misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica: Daspo, ammonimenti e fogli di via

Redazione

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 15:00

il Questore di Reggio Calabria ha disposto un pacchetto di misure di prevenzione rivolte a soggetti ritenuti socialmente pericolosi

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito delle iniziative per la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Reggio Calabria ha disposto un pacchetto di misure di prevenzione rivolte a soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Le attività, curate dalla Divisione Polizia Anticrimine, riguardano gli interventi effettuati nel mese di novembre.

In particolare, sono stati irrogati tre Daspo (due in ambito sportivo e uno “fuori contesto”), sei ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, quindici avvisi orali , quattro con prescrizioni aggiuntive , e due fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti non residenti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana e di atti persecutori verso una minore. Inoltre, è stato disposto un Dacur della durata di un anno a carico di una cittadina rumena per condotte lesive del decoro urbano e della libera fruizione degli spazi pubblici.

Completano il quadro sei proposte di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno avanzate al Tribunale, riguardanti individui con pericolosità sociale, anche legata alla criminalità organizzata.

Le misure adottate rientrano in un più ampio impegno di controllo del territorio e di tutela delle vittime vulnerabili, con particolare attenzione ai contesti familiari e affettivi dove si registrano episodi di violenza fisica, psicologica ed economica.

