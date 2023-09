Reggio. 'Ndrangheta, Klaus Davi: "Colpite me ma lasciate stare i bambini" - Tempostretto

"Se dovete colpire - ma spero di no - colpite me ma lasciate fuori i bambini. Non mettete in mezzo i giovani in questa storia"

REGGIO CALABRIA – Appello di Klaus Davi ad affiliati e ‘ndranghetisti ospite questa mattina della TGR edizione Calabria su Rai 3. Nel commentare il grave atto intimidatorio che lo ha riguardato a Reggio Calabria nei giorni scorsi, dove è stato rinvenuto un biglietto con proiettile sul quale era scritto ‘questo è per Klaus Davi’ davanti a una nota scuola elementare del centro città, il massmediologo si è rivolto direttamente a mafiosi ed affiliati. “Non è difficile rintracciarmi: tutti sanno dove abito e tutti sanno quale posto frequento a Reggio Calabria e in Calabria. Vi rivolgo questo accorato appello: se dovete colpire – ma spero di no – colpite me ma lasciate fuori i bambini. Non mettete in mezzo i giovani in questa storia”. Il giornalista aggiunge: “Spero che le indagini portino presto a dei risultati perché su queste cose c’è poco da scherzare, era inevitabile che si andasse a una resa dei conti. È stato forse superficiale sottovalutarlo. Ora ad ogni modo siamo arrivati al punto”.

Davi ha anche ribadito il suo amore per la Calabria: “I calabresi mi hanno adottato come fossi un figlio. Omertà? C’è più omertà a Milano che in tutta la Calabria messa insieme. Basti vedere che nessuno nel capoluogo lombardo parla di ‘borghesia mafiosa’. E quando parlo di borghesia non mi riferisco a una generica zona grigia, mi riferisco ai salotti buoni… Chissà come mai, visto che siamo noi il primo cliente della ‘Ndrangheta e quindi finanziatori della mafia, c’è un meccanismo collettivo autoassolutorio. Dove finiscono tutti i soldi di Camorra e ‘Ndrangheta? A Milano queste frasi è pericoloso dirle… credimi”.