Reggio Nord. Ponte Libertà e quartieri "affogati" da discariche a cielo aperto FOTOGALLERY - Tempostretto

Mentre stasera la città si prepara a festeggiare i bronzi con paillettes e lustrini a pochi passi continueranno ad aumentare i sacchetti dei rifiuti,

REGGIO CALABRIA – Il degrado ambientale della zona nord, segnalato da vari cittadini, sembra ormai ad un punto di non ritorno, da qualche settimana infatti le discariche abusive aumentano in maniera esponenziale. Un vero e proprio biglietto da visita per i quartieri di Tremulini e San Brunello. Cumuli di spazzatura spiccano tra le case popolare, agli ingressi degli isolati, affollano i marciapiedi e “segnano” il ponte della Libertà. Questa situazione già drammatica in tempi normali diventa quasi una beffa nell’anno di Reggio Calabria e dei Bronzi di Riace che proprio oggi festeggiano i 50 anni dal loro ritrovamento.

Puzze e paillettes

I quartieri citati si trovano nel cuore antico della città, a pochi chilometri dal porto, dal Museo della magna Grecia e dal lungomare. Un’immagine poco edificante da offrire alle migliaia di turisti che si stanno muovendo in città e umiliante per i residenti costretti a convivere con il degrado, i cattivi odori e gli animali che si avvicinano attratti dai residui organici. Le discariche nulla hanno a che fare con la normale raccolta porta a porta che sembra funzionare regolarmente, ma con quella percentuale di cittadini evasori. Una piaga, quella del mancato versamento delle tasse che da anni attanaglia la città da sempre. Mentre stasera la città, quindi, si prepara a festeggiare i bronzi con paillettes e lustrini a pochi passi continueranno ad aumentare i sacchetti dei rifiuti, una ferita maleodorante e mortificante per una delle città più antiche di Europa.