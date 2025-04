Reggio. Nuove strutture ricettive, Latella: “un’opportunità in più nel cuore della città”

«Reggio è sempre più una destinazione accogliente, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e variegata»

REGGIO CALABRIA – «Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni per l’apertura di un nuovo hotel 4 stelle nel cuore della nostra città. Questa realtà rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, un segno tangibile di crescita, occupazione e innovazione che, sicuramente, contribuirà allo sviluppo di Reggio Calabria nel futuro». Ad affermarlo in una nota stampa è il Consigliere comunale delegato al Turismo Giovanni Latella.

«L’apertura di questo nuovo albergo – ha proseguito il consigliere – contribuisce a confermare Reggio destinazione accogliente, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e variegata. La città sta vivendo un periodo di grande rinnovamento, un vero e proprio rinascimento. Come mi piace ricordare, la città è protagonista di una nuova fase di crescita che si concretizza in numerosi progetti volti a potenziare il settore turistico e a rendere Reggio Calabria una meta capace di attrarre visitatori non solo durante i mesi estivi, ma anche nel resto dell’anno. Sono partiti eventi di grande rilievo, come la “Primavera Reggina”, e stiamo preparando un programma ricco e variegato per l’estate, con manifestazioni culturali e turistiche che contribuiranno a rendere la città sempre più attrattiva. Il nostro obiettivo è quello di allungare la stagione turistica e rendere Reggio Calabria una meta sempre più vivibile, tutto l’anno».

«È fondamentale che queste realtà, come il nuovo hotel – ha chiuso Latella – siano sostenute e valorizzate, perché rappresentano un motore per lo sviluppo economico e un punto di riferimento per chi decide di investire nel nostro territorio. Investimenti di questa portata sono la dimostrazione che Reggio Calabria è pronta per affrontare le sfide del futuro e attrarre altri imprenditori e turisti. Voglio concludere con l’auspicio che altri imprenditori decidano di seguire l’esempio di chi ha creduto nel nostro territorio, per un futuro in cui Reggio Calabria possa affermarsi come una delle principali destinazioni turistiche e culturali della Calabria e dell’intero Sud Italia».