Reggio. Occhiuto: “Ho deciso di ricandidarmi alla presidenza della Regione Calabria” VIDEO

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo questi due anni e poi, se il gruppo dirigente del centrodestra lo vorrà, potremo avere ancora altri cinque davanti perché ho deciso di ricandidarmi”. Così Roberto Occhiuto ha annunciato la volontà di ripresentare la sua candidatura a presidente della Regione Calabria, durante il raduno di centrodestra che si è tenuto al teatro Cilea di Reggio Calabria, al termine del mandato attuale che scadrà nel 2026″. “Ho deciso – ha aggiunto il governatore – anche come farò la campagna elettorale: sto raccogliendo materiale e immagini della Calabria per mostrare, da un lato la Calabria com’era prima che arrivassimo noi, quando governava il centrosinistra che additava la Calabria come una regione ingovernabile, e dall’altro le immagini della Calabria che noi amiamo, della Calabria che noi vogliamo e che abbiamo cominciato a fare risorgere. Una terra che merita l’amore dei calabresi. È un onore – ha detto ancora Occhiuto – rappresentare i calabresi ed è un onore restituire orgoglio alla Calabria”.

Occhiuto annuncia la ricandidatura alla presidenza della Regione

Occhiuto: “Sulla Di Furia non devo mettere nessuna pezza, è una brava dirigente”

“Trovo risibile gli attacchi nei suoi e nei miei confronti da parte di coloro i quali, quando erano al Governo della Regione, le nomine nella Sanità le facevano dopo liti ed interpatitiche abbastanza movimentate”