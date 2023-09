Reggio. Partita “The Legend Gianluca Vialli”, Arena querela Selvaggia Lucarelli - Tempostretto

L'organizzatore dell'evento, Alessandro Arena, ha annunciato di voler sporgere querela per diffamazione contro Selvaggia Lucarelli

REGGIO CALABRIA – La partita “The Legend Gianluca Vialli”, che si terrà a Reggio Calabria il 10 settembre, è anticipata da una polemica con querela. Infatti, L’organizzatore dell’evento, Alessandro Arena, ha annunciato di voler sporgere querela per diffamazione contro Selvaggia Lucarelli, per avere scritto un post su Facebook ritenuto diffamatorio che non corrisponde alla verità.

“Non è affatto vero – spiega attraverso una noto Arena – che i calciatori scelti facenti parte del progetto The Wine Of Champions per la partita, come ha scritto Selvaggia Lucarelli, percepiranno un compenso di 150 mila euro; per altro voglio sottolineare che The Wine Of The Champions ha contribuito anche economicamente ai costi in parte. Calciatori, artisti, cantanti, i quali parteciperanno all’evento, non percepiranno alcun un compenso”.

Arena smentisce anche i presunti compensi dal comune di Reggio Calabria: “siamo un’associazione no profit – sottolinea Arena – la quale, attraverso eventi a scopo benefico, al netto delle spese per l’organizzazione, devolve interamente il ricavato a favore della realizzazione delle finalità dichiarate, come sempre, in questi anni, è stato fatto. Ciò può essere dimostrato”.